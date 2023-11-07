Представлен смартфон Poco C65 с чипом MediaTek Helio G85
Бренд Poco, принадлежащий китайской компании Xiaomi, представил смартфон Poco C65. Смартфон вышел достаточно бюджетным, при этом устройство получило повышенную частоту обновления экрана и улучшенную фронтальную камеру по сравнению с предыдущей моделью.
В основе смартфона лежит восьмиядерный чип MediaTek Helio G85:
- 2 ядра с частотой 2 ГГц – Cortex-A75;
- 6 ядер с частотой 1.8 ГГц – Cortex-A55;
- Графический процессор Mali-G52 MP2 с частотой 1000 МГц.
Диагональ экрана Poco C65 составляет 6,74 дюйма, разрешение 1600 на 720 точек, частота обновления картинки 90 Гц, пиковая яркость 600 кд/м2. А технология DC dimming позволяет снизить частоту мерцания изображения. Также сообщается о сертификации TUV Rheinland, подтверждающей пониженное излучение вредного для глаз синего света.
Разрешение фронтальной камеры смартфона составляет 8 Мп. Основная камера получила 2 модуля:
- 50 Мп главный модуль;
- 2 Мп модуль для макросъемки.
Объем аккумулятора составляет 5000 мАч, есть поддержка быстрой зарядки мощностью 18 ватт. Смартфон оснащен разъемом USB-C. Для разблокировки устройства используется боковой сканер отпечатков пальцев. Смартфон выпускается в чёрном, синем и фиолетовом цвете. Подробности о цене и дате старта продаж смартфона станут известны немного позже.
При этом смартфон Poco C65 представлен в двух комплектациях:
- 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти;
- 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.