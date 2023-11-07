В Госдуме предложили предупреждать россиян о магнитных бурях

Вице-спикер Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков предложил предупреждать россиян о магнитных бурях через СМС-уведомления, сообщает РИА Новости. Инициатива могла бы быть полезна метеозависимым людям, говорится в соответствующем обращении на имя главы МЧС Александра Куренкова.

Согласно документу, такие предупреждения помогут скорректировать дозу лекарственных средств людям, страдающим хроническими заболеваниями, сменить рацион питания и обратить внимание на физическую активность.

Сильная магнитная буря на Земле началась 5 ноября. Ей был присвоен третий уровень из пяти возможных. Отмечается, что при таких значениях могут возникать проблемы в энергетических системах. Также не исключаются перебои в спутниковой и низкочастотной радионавигации и нарушения в высокочастотной радиосвязи.