Производители российских SSD попросили отложить импортозамещение

Выполнить требования по импортозамещению в производстве SSD (накопитель данных с энергонезависимой флеш-памятью) в установленные российским правительством сроки невозможно из-за отсутствия российского оборудования. Об этом говорится в письме Ассоциации предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга, на которое ссылается «Коммерсантъ».

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Для попадания в реестр Минпромторга (перечень оборудования, считающегося российским) сейчас надо набрать 25 баллов, но с 2024 года нужны будут уже 55 баллов. Пока что максимум, который набирают отечественные компании — 27 баллов.

Обеспечить необходимый результат может только российский микроконтроллер, который оценивается в 30 баллов, но его на рынке нет. Если не отложить это требование по импортозамещению, то реестр отечественных SSD опустеет. Компании попросили ослабить критерии до момента, когда промышленность сможет выпускать контроллер.

В Минпромторге подтвердили получения обращения. Оно рассматривается совместно с профильными производителями и другими отраслевыми объединениями.

Вице-президент по развитию производства GS Group Федор Боярков (компания выпускает SSD-диски) указал, что в текущем виде система баллов позволяет использовать компоненты, произведенные на Тайване, что и обеспечивает попадание в реестр.

Однако если поднимать планку до 55 баллов и не использовать российский микроконтроллер, то придется одновременно устанавливать отечественную печатную плату и 90 процентов электронно-компонентной базы. По оценке Бояркова, ни один из вариантов реализовать невозможно, потому что такого массового производства в стране нет.