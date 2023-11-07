Эксперт назвал главные ошибки при выборе телевизора

Ведущий YouTube-канала «ТехноМакс» объяснил, на что нужно обращать внимание при выборе телевизора, чтобы точно купить качественную модель.

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Неправильно выбрать марку. Телевизоры LG и Samsung сейчас стоят на 30-40% дороже из-за параллельного импорта. Кроме того, у них плохая сервисная поддержка, поэтому модели этих фирм лучше вообще не брать. Если вы ищете что-то бюджетное, то обратите внимание на собственные торговые марки (DEXP, Hartens, Sber и пр.), если что-то качественное, то на «китайцев» (TCL, iFFALCON, Haier, Hisense), а если цена для вас не важна, то на корейские и японские модели (LG, Samsung, Sony).

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Неправильно выбрать матрицу. Существует ЖК- и OLED-матрицы. Телевизоры с последними стоят от 55 тысяч рублей, тогда как с ЖК-матрицами - от 10 тысяч рублей. Также есть варианты QLED (от 30 тысяч рублей), Mini LED (от 80 тысяч рублей), QD-OLED (от 200 тысяч рублей).

Верить в HDR на бюджетных моделях. Для корректной работы HDR требуется три вещи. Это глубокий чёрный цвет, яркость больше 400 нит, хорошая цветопередача. В результате мы получаем картинку, которая кажется очень «живой» и реалистичной. Проверить, действительно ли телевизор будет показывать HDR, можно по значению максимальной яркости. Лучше, чтобы она была от 1500 нит.

Ошибиться с размером. Лучше выбрать модель побольше, но при условии, что не будет страдать HDR.

Думать, что в телевизорах может быть хороший звук. К сожалению, разместить в них качественную акустику нереально. Поэтому вам придётся покупать саундбар или подключать всё к внешней аудиосистеме.

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«Промахнуться» с разрешением. Сразу же откажитесь от моделей с разрешением HD, даже если у вас диагональ 32 дюйма. Лучше берите телевизор с Full HD. То же самое касается разрешения 8К: преимущество в этом случае у вас будет только с диагональю от 85 дюймов. Кроме того, пока неясно, будет ли через 5-6 лет это разрешение актуально. Вместо 8К лучше купить модель с 4К.

Желание гнаться за частотой кадров. Конечно, есть те, кто подключает дорогой компьютер к телевизору и получает действительно 120 к/с. Но для большинства это не имеет значения.

Не пользоваться возможностями Smart TV. Благодаря этой функции вы сможете смотреть видео на YouTube, запускать ролик или картинку со смартфона на экране телевизора. При этом если вы видите, что частота процессора у телевизора меньше 1500 МГц, то перед покупкой проверьте в магазине, насколько эта модель отзывчивая.