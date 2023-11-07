Датчик по образцу глаза бабочки помог увидеть раковые клетки

Многие виды живых существ на Земле обладают более развитыми органами чувств, чем люди. Так, птицы и акулы могут ощущать магнитное поле, слоны – слышать низкие частоты, недоступные нашему слуху. Бабочки же способны воспринимать более широкий спектр цветов, включая ультрафиолетовый.

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Ученые вдохновились зрительной системой бабочки Papilio xuthus, чтобы создать усовершенствованный датчик. Он работает в УФ-диапазоне, не видимом невооруженным глазом.

В конструкции датчика используются многослойные фотодиоды и нанокристаллы перовскита, способные отображать различные длины волн в ультрафиолетовом диапазоне. Он позволяет отличить здоровые клетки от раковых с точностью до 99%.

В раковых тканях скапливается повышенное количество различных биомедицинских маркеров: аминокислот, протеинов и ферментов. Под воздействием ультрафиолетового света эти маркеры загораются и флуоресцируют в ультрафиолетовом и части видимого спектра.

«Эта новая технология визуализации позволяет нам отличать раковые клетки от здоровых и открывает новые захватывающие возможности применения, выходящие за рамки простого здравоохранения», – отметили ученые.