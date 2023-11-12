Голова ведьмы и космический Пакман: самые странные туманности

Туманности — одни из самых завораживающих объектов во Вселенной. Огромные скопления газа и пыли, подсвеченные звездами, порой принимают крайне неожиданные, иногда и пугающие формы благодаря звездной радиации. Портал livescience.com рассказал о самых странных туманностях.

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Голова ведьмы

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Формально названная IC 2118, эта туманность находится в созвездии Ориона на расстоянии 900 световых лет от Земли. Подсвеченная гигантской синей звездой Ригель, она получила свое имя из-за того, что силуэт туманности похож на профиль зловещей старухи-ведьмы.

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Череп и кости

Несмотря на свой жуткий вид, туманность NGC 2467 — колыбель звездообразования, где находится много юных звезд. Два крупных скопления звезд выглядывают из «глазниц» черепа, благодаря чему туманность и получила характерную внешность.

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Глаз Бога

Глаз Бога, также известный как туманность Улитки — это немигающее око, которое разжигает научный интерес астрономов уже более 200 лет. Глаз Бога образовался в результате рассеивания инфракрасного света на кокон пыли, оставшийся после гибели мертвой звезды.

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Маленький призрак

Едва заметная туманность NGC 6369 — памятник звездной смерти. Огонек, находящийся в центре Маленького призрака, является останками белого карлика, и с каждым годом он становится все более тусклым. Рано или поздно он совсем пропадет со звездной карты.

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Рука Бога

PSR B1509-58 — еще одно окно в загробный мир звезд. После мощного взрыва сверхновой, звезда в центре этой туманности превратилась в пульсар: звездный труп, который постоянно развеивает вокруг себя ветер частиц, газа и пыли.

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Тарантул

Туманность NGC 2070 — самый яркий и крупный регион формирования звезд в группе галактик, наиболее близкой к Млечному пути. И если вам кажется, что она не очень-то похожа на тарантула, присмотритесь поближе. Потомство самки тарантула может насчитывать тысячи яиц; в колыбели NGC 2070 растут сотни тысяч молодых звезд.

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Череп

NGC 246 находится на расстоянии 1 600 световых лет от Земли и является популярным объектом наблюдения среди астрономов, причем не только на Хэллоуин. Жутковатый череп скрывает в себе достаточно редкую тройную звездную систему, состоящую из двух тесно связанных звезд и третьей, проходящей по орбите предыдущих издали.

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Пакман

Да, эта туманность действительно названа в честь знаменитого желтого «колобка». NGC 281 мерцает в 6 500 световых лет от Земли над плотным регионом Млечного пути. Она находится прямо на виду для любого любопытного астронома.