Найдена древнейшая сверхмассивная черная дыра

Астрономы идентифицировали самую раннюю черную дыру из всех известных. Она образовалась в галактике UHZ1 всего через 470 миллионов лет после Большого взрыва.

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Черная дыра находится на такой стадии развития, которую ученым еще не приходилось наблюдать. Ее масса аналогична массе галактики-хозяина, растущей вокруг нее.

Излучение объекта преодолело 13,2 миллиарда световых лет, чтобы достичь Земли. Наблюдения за ним проводили с помощью рентгеновской обсерватории «Чандра» и космического телескопа «Джеймс Уэбб».

Галактика UHZ1 расположена за скоплением Abell 2744, расположенным на расстоянии 3,5 млрд световых лет от нас. Гравитация скопления создала эффект линзы, увеличив свет UHZ1 в четыре раза. Благодаря этому «Джеймс Уэбб» смог различить свечение галактики, а «Чандра» уловила рентгеновское излучение, испускаемое циркулирующим вокруг черной дыры газом.

Расчеты показали, что масса черной дыры предположительно составляет 10-100 солнечных масс. Это примерно равно массе всех звезд галактики UHZ1, вместе взятых.