Дуров раздаст в Telegram подарки на 18,5 млн рублей

Создатель социальной сети «ВКонтакте» и основатель компании Telegram Павел Дуров анонсировал розыгрыш 10 тыс. подписок Telegram Premium на сумму $200 тыс. (примерно 18,5 млн руб. по курсу на 7 ноября 2023 года). Сообщение об этом появилось в официальном англоязычном Telegram-канале Дурова.

© Газета.Ru

Раздача 10 тыс. подписок Telegram Premium приурочена к запуску в мессенджере встроенного инструмента для проведения розыгрышей. Его анонс и релиз состоялись 6 ноября 2023 года. Итоги активности, которую организовал Дуров, будут подведены 13 ноября в 19:00 вечера. Каждая подписка имеет срок действия шесть месяцев.

«В честь нашей новой функции я устраиваю розыгрыш 10 тыс. подписок Telegram Premium. Я уже внес предоплату за эту раздачу на Fragment на сумму $200 тыс. Toncoin'ы я купил на криптобирже. Наслаждайтесь!», – написал Павел Дуров.

Пост Дурова менее чем за сутки набрал более 1,4 млн. просмотров.