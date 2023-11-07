«Яндекс» представил расширение «Выгода» для браузеров

«Яндекс» представил «Выгоду» — расширение для браузеров, которое ищет дополнительные скидки по промокодам и кешбэк. Сервис собирает действующие предложения со всего интернета и проверяет их. Об этом Sostav сообщили в компании.

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«Выгода» работает с различными онлайн-ритейлерами из индустрии электронной коммерции — как с небольшими веб-витринами, так и с крупными магазинами. Когда пользователь заходит на сайт продавца, который предлагает акции или кешбэк, кнопка «Выгоды» в браузере становится ярче, при этом рядом с ней высвечивается число доступных предложений.

Если сайт не является интернет-магазином, «Выгода» порекомендует другие площадки со спецпредложениями. Как отмечают в компании, команда сервиса проверяет на актуальность все промокоды, но если один из них не сработал, то на него можно пожаловаться, нажав на иконку с восклицательным знаком. Модераторы проверят сигнал и удалят неактуальное предложение.

Чтобы получить кешбэк через «Выгоду», пользователю нужно авторизоваться в расширении под своим «Яндекс ID», активировать подходящую акцию и совершить покупку. Кешбэк будет начисляться рублями в виртуальный кошелёк.

«Выгода» по умолчанию доступна в специальной сборке «Яндекс Браузера» для компьютеров, также её можно скачать и установить из совместимых каталогов расширений — Chrome Web Store и Opera addons. Расширение также работает и в других браузерах для ПК — Chrome, Safari, Edge и Opera. В «Яндекс Браузере» для мобильных устройств «Выгоду» можно открыть в виде сайта с подборками акционных предложений популярных магазинов.