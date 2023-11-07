В Google Play Store стали помечать проверенный VPN-софт значком

В Google Play Store, официальном магазине приложений для Android, проверенные VPN-приложения теперь помечаются специальным значком «Independent security review» («независимая проверка безопасности»).

Речь идёт о соответствии анализируемого софта стандарту MASA (Mobile App Security Assessment), который представили в прошлом году.

В частности, необходимые к соблюдению требования касаются практик хранения и защиты пользовательских данных, а также использования криптографии, аутентификации, управления сессиями сетевого взаимодействия и качества кода.

Поскольку Google считает VPN-софт критически важным для конфиденциальности пользователей, маркировать начали именно эти приложения. Теперь в Play Store (в разделе «безопасность данных») можно увидеть знаков «Independent security review».

На деле он означает, что конкретная программа соответствует стандарту MASA, а пользователи могут доверять ей при установке и использовании.

Чтобы получить такую отметку, разработчики приложений должны провести аудит по правилам MASA и привлечь для этого специалистов в области кибербезопасности.

В настоящее время с новым значком щеголяют NordVPN, Google One и ExpressVPN.