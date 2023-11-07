Космический телескоп «Джеймс Уэбб» впервые обнаружил углекислый газ на Центавре – кометоподобном астероиде, вращающемся между орбитами Юпитера и Нептуна.

© express-novosti.ru

В Солнечной системе существует несколько областей, где встречаются астероиды. К наиболее важным и наиболее «населенным» относятся главный пояс астероидов между Марсом и Юпитером и пояс Койпера, простирающийся за орбитой Нептуна. Однако это не единственные места нахождения малых тел. Особую группу, не вошедшую в этот список, составляют так называемые кентавры.

Видео дня

Кентавры – это в основном малые тела, чьи большие полуосевые орбиты простираются в область больших планет. Чаще всего они обращаются между Юпитером и Нептуном, и их траектории пересекают орбиты одной или нескольких больших планет. Они представляют собой гибриды между астероидами и кометами.

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» выбрал один из таких кентавров – объект под названием 39P/Oterma – в качестве объекта исследования и смог обнаружить углекислый газ (CO₂). Это первое подобное обнаружение JWST.

Свидетели древних времен

«Изучение кентавров важно потому, что это хорошо сохранившиеся объекты, которые могут рассказать нам много интересного о химическом составе и физических процессах молодой Солнечной системы», – поясняет ведущий автор нового исследования, доктор Ольга Харрингтон Пинто из Обернского университета.

Объект 39P/Oterma был впервые открыт в 1943 году финским астрономом Лииси Отерма и долгое время считался кометой. Однако характеристики его траектории указывают на то, что он скорее всего является кентавром, хотя и обладает многими признаками, характерными для комет. Теперь астрономы относят его к группе так называемых активных кентавров – кометоподобных объектов, образующих комы и имеющих хвост, но не приближающихся к Солнцу по своей траектории.

sci.news