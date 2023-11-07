Европа просубсидирует запуски новейшей ракеты Ariane 6

Профильные министры входящих в Европейское космическое агентство (ЕКА) государств договорились просубсидировать запуски перспективной ракеты Ariane 6 на сумму от 290 до 340 миллионов евро. Об этом пишет французская газета Les Echos.

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Такое решение чиновники приняли на встрече, которая состоялась в Севилье. Благодаря дополнительному финансированию повышается конкурентоспособность перспективной ракеты на международном рынке. Согласно достигнутой французским, итальянским и немецким министрами договоренности, будут поддержаны с 16-го 42-й старты Ariane 6.

Одной из целей разработки новой ракеты, которая должна сменить выведенный из эксплуатации носитель Ariane 5, назывался выход на самоокупаемость пусков.

«По этому пункту приходится констатировать провал», — сказал гендиректор ЕКА Йозеф Ашбахер.