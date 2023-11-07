В МТС согласились отменить плату за раздачу интернета со смартфонов

В МТС приняли решение отменить плату за безлимитную раздачу мобильного интернет-трафика для тарифов с предоплаченным пакетом интернета. Об этом РИА Новости 7 ноября сообщил представитель оператора.

Представитель компании подчеркнул, что в МТС изменили свое решение «в целях создания наиболее комфортных условий потребления мобильного интернета для абонентов».

Во второй половине сентября Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от мобильных операторов МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2 отменить плату за раздачу интернет-трафика (речь идет о функции «режим модема» — когда другие устройства подключаются к смартфону через Wi-Fi или Bluetooth).

В ФАС пришли к выводу, что операторы навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг, устанавливая такую плату. В службу поступило много жалоб от абонентов.

В ФАС подчеркивали, что операторы должны отменить плату за раздачу интернета в течение месяца, в противном случае служба будет вправе возбудить дела о нарушении антимонопольного законодательства.

В конце октября в ФАС сообщили, что «Мегафон», «Билайн» и Tele2 перестанут взимать плату за раздачу интернет-трафика. Сообщалось, что «Билайну» потребуется время до декабря на решение технических вопросов, Tele2 отменит плату для новых абонентов с 22 ноября, а для действующих — с 19 декабря. «Мегафон» отменил плату на всех тарифных планах с 23 октября.