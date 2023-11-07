В Британии нашли тайник с 260-летними письмами морякам

Тайник с письмами от родных и близких французских моряков, взятых в плен британскими солдатами более 260 лет назад, обнаружили в архиве Великобритании. Как сообщает газета Guardian, они были не распечатаны.

Письма предназначались для экипажа французского корабля «Галатея», заключенного под стражу во время Семилетней войны в 1758 году. Все эти годы они находились в британских военно-морских архивах — власти, получив их, установили, что в переписке нет военной ценности и оставили их на хранение. Открытие сделал профессор Кембриджского университета Рено Морье в Национальном архиве в Лондоне. Он случайно обнаружил их.