В WhatsApp появилась новая функция

WhatsApp вновь радует своих пользователей нововведениями. На этот раз речь идет о дополнительной функции безопасности — подтверждении личности через электронную почту.

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Последние обновления в бета-версии приложения для Android предоставили пользователям возможность верификации аккаунта с помощью email. Этот шаг направлен на усиление защиты личных данных пользователей и предотвращение несанкционированного доступа к аккаунтам.

На данный момент функция доступна ограниченному кругу бета-тестеров, использующих версию 2.23.24.10, что делает WhatsApp еще более надежным и удобным для общения.

Разработчики не перестают работать над улучшением приложения, стремясь сделать его максимально безопасным и комфортным для всех пользователей.