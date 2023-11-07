В России разработали сверхточную сварку стекла с металлом

Ученые Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Менделеева разработали способ лазерной сварки разнородных материалов, например, стекла с металлами, для применения в высокотехнологичных отраслях. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе вуза.

«В связи с устойчивой тенденцией к миниатюризации оптических, аналитических и электронно-цифровых устройств одним из важных и перспективных направлений является применение фемтосекундных лазеров для соединения разнородных по свойствам деталей при производстве подобных устройств. Такой инновационный метод сварки был разработан на кафедре стекла и ситаллов РХТУ им. Менделеева», — сказано в сообщении.

Как указали в пресс-службе, суть процесса заключается в фокусировке лазерного излучения в область микронного размера на границе двух соединяемых элементов, что приводит к локальному разогреву материалов и их взаимной диффузии. Отмечается, что это позволяет прочно соединять даже детали самых малых размеров из разных материалов.

До этого журнал EurekAlert писал, что ученые из клинического центра Шампалимо в Португалии создали назальный спрей, который оказался эффективен в борьбе с депрессией. Кроме того, препарат продемонстрировал высокую безопасность — отмечались очень низкие показатели побочных эффектов.