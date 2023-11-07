Ученые объяснили значение огненного каньона на Солнце

Как сообщает издание Space , ученые нашли объяснение появлению на Солнце так называемого огненного каньона — гигантской трещины, свидетельствующей о вспышке с корональным выбросом огромной массы.

По мнению астрономов, эта вспышка стала причиной возникновения эффекта полярного сияния, которое смогли наблюдать даже жители центральных регионов России. Вместе с тем трещина на Солнце может говорить о том, что звезда близка к своему взрывному пику, который может оказать на Землю негативное воздействие в виде сильнейших магнитных бурь и катастроф техногенного характера.