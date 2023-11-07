Space: ученые объяснили значение огненного каньона на Солнце и северного сияния
Как сообщает издание Space, ученые нашли объяснение появлению на Солнце так называемого огненного каньона — гигантской трещины, свидетельствующей о вспышке с корональным выбросом огромной массы.
По мнению астрономов, эта вспышка стала причиной возникновения эффекта полярного сияния, которое смогли наблюдать даже жители центральных регионов России. Вместе с тем трещина на Солнце может говорить о том, что звезда близка к своему взрывному пику, который может оказать на Землю негативное воздействие в виде сильнейших магнитных бурь и катастроф техногенного характера.
Ранее Spaceweather сообщил, что астрономами было зафиксировано образование на Солнце огромного огненного каньона, длина которого составляет около ста тысяч километров, а ширина — порядка десяти тысяч.