Xiaomi пообещала показать народный флагман Redmi K70 в ближайшие дни

С выходом процессора Snapdragon 8 Gen 3, в мире технологий наступает новая эра. И Xiaomi не остается в стороне, готовя анонс новейшего флагмана Redmi K70.

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Согласно последним сообщениям, после возвращения из-за границы партнер и президент Xiaomi, а также генеральный менеджер бренда Redmi, Лу Вейбинг, сразу приступил к подготовке к запуску серии Redmi K70.

При этом он пообещал поделиться первыми подробностями об устройстве уже на этой неделе.

Серия Redmi K70, ожидаемая к выпуску в ноябре, обещает стать настоящим прорывом. Профессиональная модель K70 Pro будет оснащена новейшим чипом Snapdragon 8 Gen 3, в то время как базовая модель K70 получит чип предыдущего поколения.