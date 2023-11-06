Бюджетный iPhone SE 4 получит камеру от iPhone 15

Компания Apple оснастит бюджетный iPhone SE 4 камерой на 48 Мп, как в iPhone 15. Об этом сообщает портал Phone Arena.

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Одним из главных преимуществ iPhone SE 4 перед предшественником станет использование одной 48-мегапиксельной камеры, которая используется в iPhone 15. Это позволит смартфону делать более детализированные снимки в разрешении 24 Мп и использовать 2-кратное цифровое приближение без потери качества. Таким образом, все смартфоны Apple перейдут на камеры с высоким разрешением, отказавшись от 12-мегапиксельных сенсоров.

iPhone SE 4 также получит экран с вырезом под систему Face ID и мощный чип Apple A16, который обеспечит высокую производительность и энергоэффективность. Аналогичное железо используется в базовых моделях iPhone 15.