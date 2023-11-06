Apple развеяла слухи о своем большом компьютере

Компания Apple официально заявила, что не планирует выпускать 27-дюймовый компьютер iMac. Об этом сообщили представители компании изданию The Verge.

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Компания Apple больше года назад свернула продажи 27-дюймовых iMac и iMac Pro на базе процессоров Intel, но так и не представила увеличенную модель с фирменным чипом Apple Silicon. На данный момент единственным настольным компьютером Apple в формфакторе моноблока является лишь 24-дюймовый iMac.

Представитель пресс-службы Apple Старлайн Меза в беседе с The Verge заявила, что Apple не намерена выпускать 27-дюймовую версию iMac с чипом M3. Она призвала тех, кто ждал появления большего iMac, обратить внимание на монитор Studio Display и мини-ПК Mac Studio или Mac mini.

При этом журналисты обратили внимание на формулировку заявления Apple. Как пишет The Verge, Apple исключила возможность выпуска именно 27-дюймового iMac, поэтому исключать релиз компьютера с большим экраном не стоит.