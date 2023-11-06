Обновление «сломало» аккумуляторы в «умных» часах Apple

Apple признала, обновление до watchOS 10.1 может привести к ускоренному разрядку аккумуляторов в «умных» часах. Компания уже работает над решением проблемы, сообщает портал MacRumors.

© Apple

О том, что Apple признала проблему и готовится к выпуску патча, стало известно из письма компании для авторизованных сервисных центров. Тем временем на форумах и в соцсетях продолжают появляться жалобы от владельцев «умных» часов Apple. Судя по отзывам, проблема затрагивает не только новые Series 9 и Watch Ultra 2, но и более ранние модели, такие как Apple Watch Series 4.

По словам пользователей, странное поведение часов наблюдается после обновления до watchOS 10.1.Так, один из пользователей пишет, что его новые Apple Watch Series 9 теперь разряжаются всего за три часа, тогда как у одного из владельцев Watch Series 7 за 30 минут расход аккумулятора составил 25%.

При этом компания Apple официально пока никак не комментировала ситуацию. Компания также не раскрывает масштабы проблемы и сроки выпуска обновления с исправлением.