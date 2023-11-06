Матвиенко заявила о необходимости доработать российские гаджеты на "Авроре"
Планшеты и смартфоны на российской операционной системе "Аврора", которые тестируют сенаторы, действительно защищены от утечки информации и персональных данных, но нуждаются в доработке, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Спикер Совфеда выступила с лекцией на марафоне "Знание. Первые", а затем ответила на вопросы участников. Один из них поинтересовался, когда завершится тестирование гаджетов, которые работают на "Авроре".
"Мы действительно в Совете Федерации - одни из первых, кто тестирует новые планшеты, смартфоны, и это правильно. Конечно, надо развивать отечественные вещи. Первое, что решил уже производитель: они обеспечивают защиту от утечки информации, от утечки личных данных, вот это важная задача. Что касается приложений и много чего другого, еще есть, над чем работать. Поэтому я точно вам не отвечу, когда закончится тестирование. По крайней мере, мы это делаем в диалоге, и я думаю, после обсуждения, завершения мониторинга будет следующий этап - доработки этих отечественных смартфонов, планшетов", - сказала Матвиенко.
По ее словам, сенаторы и их помощники находятся в диалоге с представителями компании "Ростелеком" и высказывают замечания.
"Но это только начало пути в плане изучения возможностей, но я так мягко говорю, пока они не доработаны, к сожалению, по широкому спектру продуктов, приложений и так далее", - признала политик.
Напомним, что в августе, почти сразу после того, как несколько крупных российских компаний, министерств и ведомств запретили использовИстория "Авроры" началась еще в 2000 году, когда финская Nokia работала над новыми мобильными устройствами и операционными системами. Эти разработки получили развитие в новой компании Jolla и легли в основу ОS Sailfish. В 2016 году российская компания "Открытая мобильная платформа" получила права на разработку и использование Sailfish OS и совместно с Jolla приступила к развитию операционной системы. Целью было создание безопасной ОС для использования в крупных компаниях, государственных организациях и учреждениях. В 2018 году 75% компании "Открытая мобильная платформа" и контрольный пакет финском проекте приобрело ПАО "Ростелеком". Это позволило интегрировать операционную систему с продуктами и решениями "Ростелекома", нацеленными на государственный и корпоративный сектора. В 2019 году Sailfish получила новый бренд "Аврора".ание iPhone в служебных целях, в России началось тестирование отечественных мобильных устройств на ОС "Аврора".