Матвиенко заявила о необходимости доработать российские гаджеты на "Авроре"

Планшеты и смартфоны на российской операционной системе "Аврора", которые тестируют сенаторы, действительно защищены от утечки информации и персональных данных, но нуждаются в доработке, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Спикер Совфеда выступила с лекцией на марафоне "Знание. Первые", а затем ответила на вопросы участников. Один из них поинтересовался, когда завершится тестирование гаджетов, которые работают на "Авроре".

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"Мы действительно в Совете Федерации - одни из первых, кто тестирует новые планшеты, смартфоны, и это правильно. Конечно, надо развивать отечественные вещи. Первое, что решил уже производитель: они обеспечивают защиту от утечки информации, от утечки личных данных, вот это важная задача. Что касается приложений и много чего другого, еще есть, над чем работать. Поэтому я точно вам не отвечу, когда закончится тестирование. По крайней мере, мы это делаем в диалоге, и я думаю, после обсуждения, завершения мониторинга будет следующий этап - доработки этих отечественных смартфонов, планшетов", - сказала Матвиенко.

По ее словам, сенаторы и их помощники находятся в диалоге с представителями компании "Ростелеком" и высказывают замечания.

"Но это только начало пути в плане изучения возможностей, но я так мягко говорю, пока они не доработаны, к сожалению, по широкому спектру продуктов, приложений и так далее", - признала политик.