«Можем погрузиться во тьму»: какие последствия принесла мощная магнитная буря

— Об этом мало кто говорит, но воздействие выбросов влияет напрямую и на магистральные линии электропередачи. Если они не подготовлены к таким импульсам. Это означает, что в ближайшее время мы сможем наблюдать феномен, который произошел в Америке в 2003 году, когда большая часть восточного побережья США и некоторых частей Канады была обесточена. Тогда 21 электростанция вышла из строя всего за три минуты, оставив около 50 миллионов человек без электричества. Можем погрузиться во тьму, — предостерег ученый.