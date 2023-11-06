«Можем погрузиться во тьму»: какие последствия принесла мощная магнитная буря
Эксперты из Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН и лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН неверно посчитали мощность магнитной бури, которая обрушилась на Землю 5 ноября. В результате этого явления жители РФ могли наблюдать кроваво-красное северное сияние. Какие последствия могут возникнуть из-за бури, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.
Влияние на навигацию
По оценкам ученых, степень возмущенности магнитного поля Земли за минувшие сутки достигла уровня G3, что по научной классификации означает «сильно». Как правило, такой показатель негативно влияет на энергосистемы и вызывает сильные перебои в радиосвязи и спутниковой навигации.
Как рассказал в беседе с «ВМ» ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук и Научно-исследовательской лаборатории Космических исследований, технологий, систем и процессов Натан Эйсмонт, нынешняя вспышка обусловлена тем, что наша планета приближается к максимуму солнечной активности.
— Максимум солнечной активности происходит раз в 11 лет. Когда же случаются такие мощные вспышки на Солнце, на ее поверхности возникает огромный огненный каньон, начинает выгорать водород, выделяется плазма, которая может спровоцировать поломку спутниковой навигации на орбитах, JPS-устройств и радиостанций, — отметил эксперт.
Полный блэкаут
Более того, нынешний «солнечный удар» настолько сильный, что может спровоцировать блэкаут в некоторых странах, предупредил Эйсмонт.
— Об этом мало кто говорит, но воздействие выбросов влияет напрямую и на магистральные линии электропередачи. Если они не подготовлены к таким импульсам. Это означает, что в ближайшее время мы сможем наблюдать феномен, который произошел в Америке в 2003 году, когда большая часть восточного побережья США и некоторых частей Канады была обесточена. Тогда 21 электростанция вышла из строя всего за три минуты, оставив около 50 миллионов человек без электричества. Можем погрузиться во тьму, — предостерег ученый.
Подобные сценарии могут повториться в 2023 году, добавил эксперт.
Риски для здоровья
Помимо неполадок с навигацией и линиями электропередачи, могут возникнуть негативные последствия для людей и животных, продолжил специалист.
— К сожалению, в периоды, когда Солнце переходит в максимум своей активности, растут риски инфарктов и инсультов с летальными исходами. Следовательно, метеозависимым людям следует заранее принять прописанные врачами медикаменты. Негатив могут чувствовать в том числе животные, — заметил Эйсмонт.
Кровавое сияние
Ученый объяснил, почему в Подмосковье и южных регионах России наблюдалось необычное северное сияние.
— Этот процесс возник в связи с тем, что Земля поднимает плазму в ответ на частицы, выбрасываемые Солнцем, и одним из последствий данного процесса является возникновение полярного сияния. В прошлую ночь оно виднелось и в южных широтах по причине того, что столкновение солнечного удара и защитных слоев Земли было очень мощным, — разъяснил собеседник «ВМ».