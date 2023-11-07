Появились первые «живые» фото флагмана Vivo X100

Ещё до официального анонса в Сети появились первые фотографии Vivo X100 — нового флагмана китайской компании Vivo. Судя по дебютным фото, внешний вид смартфона полностью совпадает с прошлыми утечками от авторитетных инсайдеров — гаджет действительно чем-то напоминает Xiaomi 13 Ultra.

© Vivo

Так, Vivo X100 получит большой круглый вырез для четырёх камер и вспышки. Судя по надписи Zeiss, в производстве датчиков для смартфона участвовал знаменитый немецкий производитель оптики.

Как ранее сообщали инсайдеры, Vivo X100 получит три версии: X100, X100 Pro и X100 Pro+. Первые две будут работать на новом процессоре MediaTek Dimensity 9300, а третья получит мощнейший чипсет Snapdragon 8 Gen 3. Полноценный анонс гаджета состоится уже 13 ноября.

Vivo