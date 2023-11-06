Представлен ИИ для создания 3D-анимации по текстовому описанию

Стартап DeepMotion, ранее занимавшийся разработкой технологий захвата движения на основе ИИ, представил новаторский инструмент, способный трансформировать текстовые описания в сложные 3D-анимации.

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Этот прорыв обещает революционизировать процесс создания игр, метавселенных и анимационной графики, позволяя сценариям и сюжетам оживать прямо перед глазами пользователей.

Презентационный ролик проекта демонстрирует потенциал новой модели ИИ, MotionGPT, которая может значительно расширить творческие горизонты художников и аниматоров.

Благодаря этой технологии, создание полноценных анимаций становится доступным без необходимости вложений в дорогостоящее специализированное оборудование, такое как камеры и костюмы для захвата движения.