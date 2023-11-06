У крыс обнаружили пространственное воображение

Американские ученые из Медицинского института Говарда Хьюза показали, что у крыс есть пространственное воображение: они могут представлять, как сами двигаются по уже знакомому месту или передвигают в нем объекты. Чтобы выяснить это, ученые разработали специальный нейрокомпьютерный интерфейс, позволяющий исследовать активность гиппокампа крыс. Результаты работы опубликованы в журнале Science.

Гиппокамп — это часть лимбической системы мозга, которая, получая сигналы извне, обеспечивает адекватные реакции человека. Основная функция гиппокампа — кратковременная память, которая может консолидироваться, переходя в долговременную. Однако, помимо этого, гиппокамп ответственен за пространственные способности. Он позволяет нам запоминать внешнюю обстановку, которая будет определять дальнейшее поведение.

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Американские ученые исследовали активность гиппокампа крыс, чтобы выяснить, обладают ли они пространственным воображением. Для этого они использовали нейрокомпьютерный интерфейс — систему, которая обеспечивает прямую связь между активностью нейронов и внешним устройством. В данном исследовании связь устанавливалась между активностью нейронов гиппокампа крыс и их положением на виртуальной арене. Чтобы обеспечить взаимодействие крыс с виртуальной реальностью, ученые помещали их на беговое колесо, а их движения по нему транслировались на виртуальную арену. Сначала, до проведения экспериментов, ученые оценивали активность гиппокампа крыс, когда они просто передвигались по виртуальной арене, достигали нужной цели и получали за это вознаграждение. Это также позволяло крысам запомнить обстановку.

Далее ученые отключали беговое колесо и оценивали только активность гиппокампа крыс, которая отражала их передвижение по арене в их воображении. Для этого проводилось два эксперимента. В первом крысы представляли, как будут передвигаться по виртуальной арене, чтобы получить награду. Во втором крысы представляли, как передвигают объект, пока сами были неподвижны. Оба этих задания люди выполняют регулярно: например, когда представляют, куда нужно идти в знакомом магазине, чтобы получить нужные продукты, или когда представляют, что нужно сделать, чтобы заварить чашку кофе. В результате экспериментов оказалось, что крысы тоже имеют пространственное воображение и способны справляться с этими задачами так же точно, как люди. При этом крысы способны думать о нужной местности на протяжении нескольких десятков секунд, что указывает на их способность концентрировать внимание на конкретной задаче.