Российские ученые улучшили газотурбинные двигатели

Российские учёные, совместно с коллегами из Ирана разработали покрытие для газотурбинных двигателей для защиты от нагрева

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Учёные из Уральского федерального университета (УрФУ), в сотрудничестве с исследователями из Института химии твёрдого тела УрО РАН и Технического университета Малека Аштера в Иране создали новое теплоизоляционное покрытие для газотурбинных двигателей (ГТД). Это покрытие из церата стронция способно выдерживать высокие температуры, до 1200 ℃, и долгосрочное воздействие тепла, предотвращая коррозию и износ двигателя. Кроме того, оно более экономичное в производстве по сравнению с существующими аналогами. Это технологическое достижение может найти применение в авиации, энергетике, кораблестроении и других областях, где требуются надёжные и высокопроизводительные ГТД.

Современные газотурбинные двигатели, используемые в авиации, энергетике и других отраслях, являются дорогостоящими и сложными устройствами. Однако их эффективность зависит от высокой рабочей температуры, что позволяет экономить топливо при выработке мощности. Тем не менее, высокие температуры также вызывают быстрый износ деталей ГТД из-за тепловой коррозии. Таким образом, разработка новых теплоизоляционных покрытий становится важной задачей.