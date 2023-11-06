Проблема быстрой разрядки Apple Watch решится с выходом watchOS 10.1.1

Будущее обновление watchOS 10.1.1 решит проблему быстрой разрядки, на которую жалуются некоторые владельцы Apple Watch. Об этом говорится в рассылке компании сотрудникам авторизованных сервисных центров.

Пользователи стали сообщать о соответствующих неполадках после установки watchOS 10.1, вышедшей осенью 2023 года. Тогда баг затронул несколько моделей девайса, в том числе Apple Watch Series 5 и Apple Watch Ultra 2, пишет MacRumors.

При этом пока неизвестно, когда именно выйдет обновление, однако Apple уточнила, что это случится уже "скоро". Вероятно, watchOS 10.1.1 сейчас проходит бета-тестирование.