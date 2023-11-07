Lenovo выпустила бюджетный планшет Xiaoxin Pad 2024 с экраном 90 Гц

Китайская компания Lenovo представила бюджетный планшет Xiaoxin Pad 2024. Устройство уже поступило в продажу по цене от 899 юаней (около 11 500 рублей). Добёрется ли гаджет до России официально, пока неизвестно.

© Lenovo

Lenovo Xiaoxin Pad 2024 оснащён 11-дюймовым IPS-дисплеем разрешением 1920x1200 пикселей с частотой обновления экрана 90 Гц. Устройство работает на базе процессора Snapdragon 685 с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти (можно расширить MicroSD до 1 ТБ) с батареей объёмом 7040 мА/ч.