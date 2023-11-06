$93.04-0.1499.01+0.01

В ИСЗФ заявили об ошибке учёных в оценке мощности магнитной бури

Учёные неправильно оценили мощность солнечной вспышки, в результате которой на Земле произошла сильная магнитная буря. Об этом сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.

В ИСЗФ заявили об ошибке ученых в оценке мощности магнитной бури
© Pixabay/ipicgr

Ранее Институт прикладной геофизики сообщил, что на Земле произошла сильная магнитная буря.

«И скорость, и мощность выброса, как теперь понятно, были оценены абсолютно неправильно, хотя это всё равно не объясняет, как настолько слабая причина смогла вызвать бурю наблюдаемого уровня», — приводит РИА Новости заявление.

Днём ранее в некоторых регионах России в небе появилось аномальное красное свечение.

Также учёные выяснили механизм защиты Земли от ультранизкочастотных волн.