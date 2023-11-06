Ученые допустили серьезную погрешность в оценке мощности магнитной бури

Ученые некорректно произвели оценку мощности солнечной вспышки, а также скорость выброшенного в результате нее потока плазмы. Об этом в понедельник, 6 ноября, сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Магнитная буря, начавшаяся 5 ноября на Земле, по оценке ученых оказалась настолько мощной, что спровоцировала полярные сияния. При этом сильный плазменный поток был выброшен Солнцем еще 3 ноября. Время данного выброса совпало со слабой солнечной вспышкой, которую было затруднительно наблюдать с Земли.

— И скорость, и мощность выброса, как теперь понятно, были оценены абсолютно неправильно, хотя это все равно не объясняет, как столько слабая причина смогла вызвать бурю наблюдаемого уровня, — приводит заявление исследователей РИА Новости.

На Земле началась сильная магнитная буря. Об этом сообщили ученые Института прикладной геофизики. По данным их наблюдений, сейчас степень возмущенности магнитного поля Земли достигла уровня G3, что является «сильным».

Северные сияния кроваво-красного цвета в ночь с 4 на 5 ноября наблюдали жители России. Причиной такого явления стала также сильная магнитная буря.