Созданы VR-перчатки для получения тактильных ощущений в виртуальной реальности

Компания Fluid Reality представила инновационные перчатки для виртуальной и дополненной реальности, которые обещают революцию в VR-ощущениях.

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Новинка позволяет пользователю ощутить даже мельчайшие неровности и текстуры виртуального мира, открывая новые горизонты для погружения в цифровые пространства.

Отличительной чертой перчаток является их полная свобода от проводов и легкость. В отличие от предшественников, новинка от Fluid Reality не требуют громоздких блоков управления.

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Вместо этого, 160 миниатюрных датчиков обеспечивают высокую чувствительность, позволяя, например, ощутить каждую струну при игре на виртуальной скрипке.

Каждый «пиксель» тактильного отклика на кончиках пальцев содержит жидкость, которая активируется и растягивает пузырь, создавая ощущение прикосновения. Эти насосы работают на принципе электроосмоса, притягивая заряд внутри жидкости и заставляя ее течь, что и создает тактильный отклик.