Землю накрыла сильная магнитная буря

На Земле зафиксирована сильная магнитная буря, сообщает РИА Новости со ссылкой на Институт прикладной геофизики России.

Она произошла во второй половине дня 5 ноября. Степень возмущенности магнитного поля Земли за последние сутки достигла уровня G3, что по пятибалльной шкале означает сильную степень. При этом уже 6 ноября ученые обещают слабо возмущенное магнитное поле.