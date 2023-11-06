Глобальное потепление усилило разрушительные порывы ветра

Согласно новому исследованию Национального центра атмосферных исследований США, глобальное потепление провоцирует усиление разрушительных ветров во время гроз в центральной части Северной Америки. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Climate Change.

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Исследователи проанализировали данные метеорологических наблюдений и результаты компьютерного моделирования с очень высоким разрешением для оценки изменения кратковременных и локализованных ветров, которые часто не фиксируются метеостанциями. Оказалось, что за последние 40 лет площадь земель в США, пострадавших от грозовых ветров, увеличилась в пять раз.

Грозы начинают вызывать все больше экстремальных ветровых явлений, когда происходит резкий переход от полного безветрия к порывам со скоростью более 100 километров в час. Гроза порождает мощные нисходящие потоки воздуха, которые, в свою очередь, вызывают прямолинейные потоки, движущиеся параллельно земле и достигающие 91 километра в час.