Россиян предупредили, о чем нельзя громко говорить рядом с умной техникой
«Умная» техника имеет преимущества, однако ее владельцы рискуют ради комфорта, сообщает «Прайм» со ссылкой на директора компании «ИТ-Резерв» Павла Мясоедова.
По его словам, алгоритмы любого умного устройства базируются на человеческих привычках, словах и действиях. Это значит, что они могут быть восприимчивы к всевозможным уловкам. При этом разница между частной и публичной информацией в настоящее время не прописана достаточно четко.
Сегодня далеко не все производители заботятся о конфиденциальности. По этой причине необходимо ограничить обсуждение чувствительных личных и деловых вопросов в присутствии электронных помощников.
Эксперт указал, что важно покупать технику зарекомендовавших себя брендов и читать их пользовательские соглашения при активации устройств. Он также посоветовал не обогащать электронные устройства личными данными, которые могут стать добычей злоумышленников. С помощью этой информации хакеры атакуют смартфоны, получая доступ к деньгам.