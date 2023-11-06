Россиян предупредили, о чем нельзя громко говорить рядом с умной техникой

«Умная» техника имеет преимущества, однако ее владельцы рискуют ради комфорта, сообщает «Прайм» со ссылкой на директора компании «ИТ-Резерв» Павла Мясоедова.

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По его словам, алгоритмы любого умного устройства базируются на человеческих привычках, словах и действиях. Это значит, что они могут быть восприимчивы к всевозможным уловкам. При этом разница между частной и публичной информацией в настоящее время не прописана достаточно четко.

Сегодня далеко не все производители заботятся о конфиденциальности. По этой причине необходимо ограничить обсуждение чувствительных личных и деловых вопросов в присутствии электронных помощников.