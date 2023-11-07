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Какие продающиеся в РФ смартфоны Xiaomi обновятся на HyperOS

Поклонники Xiaomi в России могут радоваться: компания объявила о глобальном распространении своей новейшей операционной системы HyperOS 1.0, основанной на Android 14.

Какие продающиеся в РФ смартфоны Xiaomi обновятся на HyperOS
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Это обновление принесет с собой свежие дизайнерские решения и улучшенную производительность интерфейса, а также новые функции для системных приложений.

С I квартала 2024 года обновление HyperOS начнет поступать на следующие модели Xiaomi:

  • Xiaomi 13
  • Xiaomi 13 Pro
  • Xiaomi 13 Ultra
  • Xiaomi 13T Pro
  • Xiaomi 13T
  • Xiaomi 12T Pro
  • Xiaomi 12T
  • Xiaomi 11T
  • Xiaomi Pad 6
GSMChina

Эти девять моделей станут первыми, кто получит апдейт. Официальный сервер Xiaomi уже подтвердил эту информацию.

Владельцы указанных устройств могут с нетерпением ожидать обновления. А тем, кто не нашел свою модель в списке, не стоит отчаиваться: со временем HyperOS 1.0 получат многие устройства Xiaomi, Redmi и Poco.

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