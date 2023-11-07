Какие продающиеся в РФ смартфоны Xiaomi обновятся на HyperOS

Поклонники Xiaomi в России могут радоваться: компания объявила о глобальном распространении своей новейшей операционной системы HyperOS 1.0, основанной на Android 14.

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Это обновление принесет с собой свежие дизайнерские решения и улучшенную производительность интерфейса, а также новые функции для системных приложений.

С I квартала 2024 года обновление HyperOS начнет поступать на следующие модели Xiaomi:

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi 11T

Xiaomi Pad 6

GSMChina

Эти девять моделей станут первыми, кто получит апдейт. Официальный сервер Xiaomi уже подтвердил эту информацию.