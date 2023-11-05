Oppo представила мощный смартфон дешевле 25 тысяч рублей

Компания Oppo представила в Китае новый недорогой смартфон с большими экраном и объемом оперативной памяти. Об этом сообщает Telegram-канал Equal Leaks.

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Новинка получила 6,72-дюймовый IPS-экран c разрешением 2400 на 1080 точек, частотой обновления до 90 Гц и яркостью до 680 нит. В дисплее имеется «о»-образный вырез для фронтальной камеры OmniVision 08D10.

За производительность отвечают восьмиядерный процессор 2023 года MediaTek Dimensity 6020 c тактовой частотой до 2,2 ГГц, а также впечатляющие для своей ценовой категории 12 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4X. Встроенной памяти типа UFS 2.2 может быть 256 или 512 ГБ.

Основных камер две: главный модуль на 50 МП и вспомогательный на 2 МП. Сканер отпечатков расположен в правой грани устройства. Емкость аккумулятор – 5000 мАч. Мощность поддерживаемой зарядки – до 33 Вт. Имеется двойной стереодинамик, а также 3,5-мм разъем для наушников.