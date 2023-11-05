Блогер прошел собеседование в крупной корпорации с помощью ChatGPT

Блогер прошёл собеседование в крупной корпорации с помощью ChatGPT
TikTok-блогер провёл интересный эксперимент. Он откликнулся на вакансию «Аэрокосмического инженера» от корпорации Lockheed Martin, обладая нулевыми знаниями по указанной специальности.
Затем с ним связался представитель компании для проведения онлайн-собеседовния. Блогер смог успешно его пройти с помощью нейросети ChatGPT.
Чат-бот в режиме реального времени обрабатывал вопросы интервьюера и генерировал развёрнутый ответ. Блогеру оставалось только зачитать готовый текст от нейросети.
Lockheed Martin — американская военно-промышленная корпорация. Она является крупнейшим в мире разработчиком и производителем современных высокотехнологичных вооружения, а также военной техники. На данный момент капитализация Lockheed Martin составляет $ 113 млрд.
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