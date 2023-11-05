Блогер прошел собеседование в крупной корпорации с помощью ChatGPT

TikTok-блогер провёл интересный эксперимент. Он откликнулся на вакансию «Аэрокосмического инженера» от корпорации Lockheed Martin, обладая нулевыми знаниями по указанной специальности.

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Затем с ним связался представитель компании для проведения онлайн-собеседовния. Блогер смог успешно его пройти с помощью нейросети ChatGPT.

Чат-бот в режиме реального времени обрабатывал вопросы интервьюера и генерировал развёрнутый ответ. Блогеру оставалось только зачитать готовый текст от нейросети.