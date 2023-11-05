Honor показала недорогой смартфон с камерой на 108 МП

Gizmochina: Honor раскрыла дизайн смартфона X50i Plus с камерой на 108 МП
Компания Honor начала тизерить свой новый смартфон X50i Plus в китайских соцсетях. На это обратила внимание редакция издания Gizmochina.
Полноценный анонс смартфона ожидается 10 ноября 2023 года. Однако уже сейчас Honor начала делиться изображениями новинки. По ним можно понять, что устройство выйдет как минимум в двух цветах (бежевом и бирюзовом), а также получит двойную основную камеру и светодиодную вспышку справа от них, оформленную под объектив. Основная камера имеет разрешение 108 МП, а вспомогательная – 2 МП.
Ранее Honor X50i Plus прошел в Китае сертификацию под кодом LLY-AN00. Из этой утечки стало известно, что смартфон получит 6,7-дюймовый IPS-экран с разрешением FHD+ (2412 на 1080 пикселей).
Название процессора не раскрывается, но известно, что он работает на тактовой частоте до 2,4 ГГц, а также поддерживает 5G. Оперативной памяти может быть 6, 8, 12 и даже 16 ГБ. Встроенной – от 128 ГБ до 1 ТБ. Поддержка карт памяти не заявлена. Аккумулятор с емкостью 4500 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 25 Вт.
Цена новинки не раскрывается. Однако предполагается, что Honor X50i Plus выступит в среднебюджетной ценовой категории.