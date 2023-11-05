Honor показала недорогой смартфон с камерой на 108 МП

Компания Honor начала тизерить свой новый смартфон X50i Plus в китайских соцсетях. На это обратила внимание редакция издания Gizmochina.

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Полноценный анонс смартфона ожидается 10 ноября 2023 года. Однако уже сейчас Honor начала делиться изображениями новинки. По ним можно понять, что устройство выйдет как минимум в двух цветах (бежевом и бирюзовом), а также получит двойную основную камеру и светодиодную вспышку справа от них, оформленную под объектив. Основная камера имеет разрешение 108 МП, а вспомогательная – 2 МП.

Ранее Honor X50i Plus прошел в Китае сертификацию под кодом LLY-AN00. Из этой утечки стало известно, что смартфон получит 6,7-дюймовый IPS-экран с разрешением FHD+ (2412 на 1080 пикселей).

Название процессора не раскрывается, но известно, что он работает на тактовой частоте до 2,4 ГГц, а также поддерживает 5G. Оперативной памяти может быть 6, 8, 12 и даже 16 ГБ. Встроенной – от 128 ГБ до 1 ТБ. Поддержка карт памяти не заявлена. Аккумулятор с емкостью 4500 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 25 Вт.