У владельца iPhone 15 Pro смартфон расплавился изнутри

Владельцы смартфонов из линейки iPhone 15 продолжают сообщать о новых проблемах. К примеру, пользователь Reddit под ником Trulywenttospace рассказал, что его iPhone 15 Pro расплавился изнутри.

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Утром 3 ноября обладатель устройства проснулся от запаха горящего пластика и быстро обнаружил источник — его смартфон. По словам Trulywenttospace, гаджет медленно нагревался на протяжении всей ночи. Пользователь форму отдельно отметил, что iPhone 15 Pro не был подключён к зарядке.

Затем он пошёл в Apple Store и заменил смартфон на новый. Сотрудники магазина заявили, что никогда раньше с подобным не сталкивались.