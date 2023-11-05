Землю неожиданно накрыла магнитная буря

Землю с полудня воскресенья накрыла геомагнитная буря. Спрогнозирована она не была.

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По данным астрономов, выброс солнечного вещества достигнет нашей планеты к полуночи, с 5 на 6 ноября. На пик активности магнитная буря выйдет к 6 часам утра в понедельник.

Ее мощность может составить пять баллов из девяти, это соответствует уровню G1. Такая буря считается слабой, но тем не менее может доставить неприятности метеозависимым людям.

Метеозависимые люди могут ощущать слабость, подавленное настроение, скачки артериального давления и головную боль.

Некоторые эксперты опасаются за глобальную сейсмическую активность на Земле, ожидая неприятных сюрпризов в виде землетрясений.