Маск продемонстрировал работу саркастичной нейросети Grok

Основатель SpaceX и Tesla, а также глава X (Twitter) Илон Маск опубликовал примеры первых работ чат-бота Grok, который позиционируется как конкурент ChatGPT и других генеративный ИИ. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на сообщения миллиардера в X.

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Grok – это чат-бот и генеративный ИИ, разработанный стартапом Илона Маска xAI. От ChatGPT и прочих аналогичных сервисов Grok отличается тем, что он «обучен» на контенте из соцсети X. Вместе с тем база данных Grok обновляется в режиме реального времени за счет появления нового контента в X.

«Grok получает доступ к контенту в режиме реального времени через соцсеть X. Это является огромным преимуществом перед другими нейросетями», – написал Маск.

Также из слов миллиардера следует, что языковая модель его нейросети ориентирована на сарказм и любит отпускать едкие комментарии. Маск признался, что не знает, кто наделил нейросеть этой чертой «характера».