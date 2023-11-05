В Тихом океане появился новый остров

Подводное извержение вулкана в районе японской Иводзимы в Тихом океане примерно в 1,2 тыс. километрах от Токио привело к образованию нового острова круглой формы диаметром около 100 метров, сообщили специалисты Института исследований землетрясений при Токийском университете.

По сообщению ученых, вулканическую активность удалось заснять с воздуха 30 октября, на кадрах видеозаписей и фотографиях запечатлены многократные фреатические взрывы, которые происходят, когда раскаленная магма вступает в прямой контакт с водой, передает ТАСС. Вырывающиеся из-под воды каменные глыбы размером в несколько метров достигали высоты более 50 метров.

Исследователи полагают, что выброшенные на поверхность камни и образовали новый остров. Жерло вулкана не видно на поверхности, а прилегающая акватория покрыта пемзой.