Археологи обнаружили в море на Сардинии клад с древнеримскими монетами

Археологи нашли в море у северо-восточного побережья итальянской Сардинии клад с древнеримскими монетами, который может оказаться рекордным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство культуры Италии.

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Установлено, что на морском дне археологи могли обнаружить 30 до 50 тыс. бронзовых монет начала IV века нашей эры. Новая находка, вероятно, станет существенно больше клада из Великобритании. 10 лет назад исследователи подняли на поверхность почти 23 тыс. тех же бронзовых монет Римской империи под названием "фоллис".

Про данную находке искателям рассказал некий гражданин, который в ходе погружений заметил металлические предметы на небольшой глубине близ берега.

"Все монеты находятся в исключительном и редком состоянии сохранности. Только четыре штуки повреждены, хотя и читаемы", - уточнили в итальянском министерстве.