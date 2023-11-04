Китайская компания смогла посадить возвращающийся ракетный модуль

Это испытательный образец Hyperbola-2Y многоразовой первой ступени перспективной ракеты, название который не раскрывается.

Модуль испытали на космодроме Цзюцюань автономного района Внутренняя Монголия. Полёт длился 51 секунду, изделие достигло высоты 178 метров, после чего мягко приземлилось.

В длину испытательный образец первой ступени достигает 17 метров, в диаметре — 3,35 метра. Изделие получило двигатель Focus-1, который работает на кислороде и метане, а для посадки имеются четыре опоры.