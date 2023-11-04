Пирамиду скифов нашли в Казахстане

Археологи из Карагандинского университета нашли в Казахстане 3400-летнюю пирамиду скифо-сакского периода и остатки протогорода общины Бегазы-Дандыбай. Об этом сообщает TRT Haber.

© Dr. Aibar Kassenali

Пирамида расположена на вершине холма с видом на реку Талды в Шетском районе Караганды. Согласно результатам радиуоглеродного анализа, она была построена между XIV и XII веками до нашей эры. Пирамида представляет собой мавзолей, состоящий из нескольких ступеней. Нашедшие ее археологи считают, что долина реки Талды использовалась представителями Бегазы-Дандыбаевского этапа андроновской культуры культуры как место захоронения аристократии.

Раскопки в этом регионе также обнаружили поселение протогорода, принадлежавшего общине Бегазы-Дандыбай. Как отметил один из сделавших открытие ученых, это поселение, занимающее площадь в 15 гектаров, существовало в тот же исторический период, что и Троя в Малой Азии и египетское Среднее Царство. В поселении нашли ряд стен, сеть улиц и систему сбора воды.

«Ограненные камни, найденные в пирамиде, размер мавзолея и тот факт, что такое огромное сооружение было построено в бронзовом веке в очень засушливом регионе, в степи, является показателем высокого понимания искусства и духовных убеждений, которых достигли общины Бегазы-Дандыбай», — заключил сотрудник Национального музея Республики Казахстан Айбар Кассенали.

Открытие подвтерждает, что общины Бегазы- Дандибай демонстрируют тесную связь с прототюркской культурой, которая произошла от карасукской культуры Южной Сибири, полагают ученые.