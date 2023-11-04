Пользователи назвали лучшие смартфоны октября

AnTuTu составил список лучших смартфонов октября по мнению пользователей
Разработчики бенчмарка AnTuTu раскрыли список самых высокооцененных смартфонов октября под управлением ОС Android.
Первое место второй месяц подряд занимает складной смартфон Honor Magic V2, который набрал 96,15% положительных отзывов. Тройку лидеров замыкают Samsung Galaxy S23 Ultra (95,78%), который держится на этой позиции уже третий месяц, и Xiaomi Mix Fold 3 (95,45%).
Четвертую и пятую позиции разделили между собой Meizu 20 Pro (94,19%) и Realme GT5 Pro (93,27%). На шестой строчке разместился флагманский смартфон Vivo X90 Pro+ с 92,53% положительных отзывов. Следом за ним идет Samsung Galaxy S23, которым довольны 92,24% владельцев.
Восьмое, девятое и десятое места достались смартфонам Honor X40 GT (91,35%), Xiaomi 13 Ultra (90,87%) и Meizu 20 (90,7%) соответственно.
Отмечается, что топ составлялся на основе пользовательских отзывов. Эта оценка никак не связана с производительностью смартфонов и их баллами в бенчмарке AnTuTu. При составлении рейтинга учитывались только отзывы для внутреннего рынка, то есть Китая.
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