Пользователи назвали лучшие смартфоны октября

Разработчики бенчмарка AnTuTu раскрыли список самых высокооцененных смартфонов октября под управлением ОС Android.

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Первое место второй месяц подряд занимает складной смартфон Honor Magic V2, который набрал 96,15% положительных отзывов. Тройку лидеров замыкают Samsung Galaxy S23 Ultra (95,78%), который держится на этой позиции уже третий месяц, и Xiaomi Mix Fold 3 (95,45%).

Четвертую и пятую позиции разделили между собой Meizu 20 Pro (94,19%) и Realme GT5 Pro (93,27%). На шестой строчке разместился флагманский смартфон Vivo X90 Pro+ с 92,53% положительных отзывов. Следом за ним идет Samsung Galaxy S23, которым довольны 92,24% владельцев.

Восьмое, девятое и десятое места достались смартфонам Honor X40 GT (91,35%), Xiaomi 13 Ultra (90,87%) и Meizu 20 (90,7%) соответственно.

Отмечается, что топ составлялся на основе пользовательских отзывов. Эта оценка никак не связана с производительностью смартфонов и их баллами в бенчмарке AnTuTu. При составлении рейтинга учитывались только отзывы для внутреннего рынка, то есть Китая.