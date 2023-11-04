Названы сроки, когда глобальное потепление выйдет из-под контроля

Ученые предупредили о рисках выхода из-под контроля глобального потепления
Глобальные температуры пройдут безопасный порог потепления в 1,5° к концу текущего десятилетия, рассказали в статье для журнала Nature Climate Change специалисты Центра экологической политики Имперского колледжа Лондона.
По мнению климатологов, планета нагреется выше 1,5° по сравнению с уровнем доиндустриальной эпохи уже к 2030 году.
Еще через 20 лет, если темпы выбросов сохранятся на нынешнем уровне, температура преодолеет границу в 2°, пояснили ученые.
Исследователи уточнили, что в своей работе учитывали многие аспекты. Вместе с тем, ряд факторов с трудом поддается научному анализу. Так, сложно определить, как повлияют на климат в целом такие процессы, как усиленный рост растительности и изменения в циркуляции океана.
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