Названы сроки, когда глобальное потепление выйдет из-под контроля

Глобальные температуры пройдут безопасный порог потепления в 1,5° к концу текущего десятилетия, рассказали в статье для журнала Nature Climate Change специалисты Центра экологической политики Имперского колледжа Лондона.

По мнению климатологов, планета нагреется выше 1,5° по сравнению с уровнем доиндустриальной эпохи уже к 2030 году.

Еще через 20 лет, если темпы выбросов сохранятся на нынешнем уровне, температура преодолеет границу в 2°, пояснили ученые.