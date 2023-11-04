В Microsoft появится функция встреч в Outlook

Ранее отклоненные встречи в Outlook попадали в папку «Удаленные», и пользователю приходилось устраивать поиск и принимать приглашение, если он передумал. Но, как отмечают эксперты, данный процесс мог быть проблематичным, если встреча случайно была отклонена и забыта.

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Новая настройка, по умолчанию отключенная, дает возможность включить сохранение отклоненных событий в настройках Календаря. Воспользоваться функцией можно будет уже во второй половине ноября.