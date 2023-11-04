В России представили патриотическую версию Apple Watch

Производитель кастомизированных смартфонов и гаджетов из драгоценных материалов Caviar расширил свою патриотическую коллекцию «Россия» новым аксессуаром — съемным корпусом для умных часов Apple Watch с гербом РФ. Об этом сообщается на сайте производителя.

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Корпус для умных часов Apple представляет собой съемный и полностью прозрачный кейс из полимера с гравировкой на золотом PVD-покрытии с надписью «Россия» и гербом страны. Отмечается, что выпуск кейса приурочен ко Дню народного единства.

Корпус «Россия» можно приобрести как отдельно, так и в комплекте с часами Apple Watch Series 8 или 9. Стоимость кейса составляет 99 тыс. руб., а комплекта с часами — от 139 до 159 тыс. руб. в зависимости от модели.

Новинка доступна для заказа на официальном сайте Caviar в ограниченном количестве — по 999 экземпляров для каждой модели.